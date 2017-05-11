«تعليم مكة» يبدأ في استقبال طلبات حركة النقل الداخلي

تواصل ـ واس:

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ابتداءً من اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم الاثنين ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨هـ.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين سلمان السلمي، أن التقديم سيكون متاحًا لجميع المعلمين والمعلمات عبر نظام “نور الإلكتروني” عن طريق حساب المعلم والمعلمة في النظام للفترة المحددة بعد اختيار وتحديد كل واحد منهما لرغباته، مبينًا أن النظام سيقبل تسجيل عشرين رغبة لكل معلم ومعلمة ويستطيع راغب النقل الداخلي اختيار مدرسة بعينها أو اختيار شريحة صغرى أو الجمع بينهما.

وأضاف أن هذه الفترة، هي للتقديم لحركة النقل الداخلي وتسجيل الرغبات والحذف والإضافة، وأن النظام سيغلق في يوم الاثنين ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ هـ، ولا يمكن بعد هذا التاريخ إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة، حيث ستتاح الطباعة من تاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ وحتى تاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٨ هـ.

وأكد السلمي، أن طالبي النقل الخارجي باستطاعتهم أن يتقدموا بطلب للنقل الداخلي وسيستبعد طلبهم للنقل الداخلي في حال تم نقلهم في حركة النقل الخارجي، مفيدا أنه بإمكان الجميع معرفة مواقع المدارس وبياناتها عبر الخارطة المدرسية المعدة من قبل إدارة التخطيط المدرسي بالإدارة، مشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات والإجراءات تحظى باهتمام ورعاية ومتابعة شخصية من قبل مدير تعليم مكة محمد بن مهدي الحارثي ومساعده للشؤون المدرسية محمد بن أحمد المدخلي.