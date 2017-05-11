مع اقتراب «رمضان».. تعرف على 5 فوائد مذهلة للتمر

تواصل – وكالات:

لا تخلو الموائد في شهر رمضان من التمر، سواء كان مجففا أو رطبا أو منقوعا في الماء أو اللبن، والتمر أو البلح من الأغذية المهمة للجسم خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث إنه غني بالعديد من الفوائد المهمة التي تجعله يتربع على عرش المائدة الرمضانية في أغلب البلدان.

وعلى الرغم من أن البلح، يمكن أن يؤكل طازجاً، لكنه يمكن أن يؤكل جافاً ولكن سواء كان طازجا أو جافا، فإن فوائده الصحية لا تزال وفيرة.

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “Health”، عن 5 فوائد مذهلة للبلح، على النحو التالي:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي: الألياف أمر ضروري لتعزيز صحة القولون وجعل حركة الأمعاء جيدة، لذلك فإن البلح يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، والسماح للقولون للعمل على مستويات أعلى من الكفاءة، مع تقليل مخاطر التهاب القولون وسرطان القولون والبواسير.

2- تعزيز صحة القلب: بالإضافة إلى تعزيز صحة القولون، فمن المعروف أيضا أن الألياف الموجودة في البلح تعمل على تعزيز صحة القلب.

3- مضاد للالتهابات: يتميز البلح بغناه بالماغنيسيوم المعروف بفوائده المضادة للالتهابات. ووجدت إحدى الدراسات، أن المؤشرات الالتهابية في الجسم مثل (بروتين C التفاعلي)، يتم تخفيضه عن طريق زيادة كمية المغنيسيوم في الجسم.

4- انخفاض ضغط الدم: أظهرت العديد من الأبحاث أن الماغنيسيوم يساعد في خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك فإن البلح يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في عمل القلب بطريقة سليمة، والمساعدة في خفض ضغط الدم.

5- انخفاض خطر السكتة الدماغية: بعد تقييم 7 دراسات نشرت على مدى 14 عاما، وجد الباحثون أن خطر السكتة الدماغية انخفض بنسبة 9٪ لكل 100 مليجرام من الماغنيسيوم التي يستهلكها الشخص يوميا، وفقاً للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية.