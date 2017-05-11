الثلاثاء المقبل.. موعد اختبارات الوظائف الأكاديمية بكلية العلوم الطبية بـ«أم القرى»

تواصل – واس:

حددت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى، يوم الثلاثاء الموافق20/ 8 / 1438هـ في تمام الساعة 10 صباحا موعدا لعقد الاختبارات الخاصة بالوظائف الأكاديمية للمتقدمين (رجال ونساء) ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة أثناء التقديم على الوظائف الأكاديمية في قاعة (ق6) بالعابدية لاختبار الرجال وفي نفس مقر كلية العلوم الطبية بالعابدية لاختبار النساء.

ودعت الكلية المتقدمين إلى ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة وإحضار الهوية الوطنية وإشعار القبول ورقيا وتسليمه قبل أداء الاختبار، وبدونه لا يمكن للمتقدم دخول الاختبار.