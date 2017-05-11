بالخطوات.. «الخدمة المدنية» تدعو الخريجين لشغل 4543 وظيفة صحية عبر «جدارة»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وأشارت الوازرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 15-8-143 هـ، مبينةً أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (4543) وظيفة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال، نساء)، وهي موزعه على النحو التالي:

المجموعة عدد الوظائف رجال عدد الوظائف نساء المجموع طبيب مقيم 1152 892 2044 طبيب مقيم اسنان 456 117 573 صيدلي 24 48 72 أخصائي صحي 306 1503 1809 فني 19 16 35 مساعد صحي 3 7 10 المجموع 1960 2583 4543



أولاً :مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة:

رابط التقديم على الإنترنت: www.mcs.gov.sa

الفترة الزمنية للتقديم :-

– الرجال: من 18-8-1438هـ إلى 19-8-1438هـ

– النساء : من 20-8-1438هـ إلى 21-8-1438هـ

ملاحظة : فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) في نظام جدارة :

1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية .

2 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3 – تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها .

4 – على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل الوزارة أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون أرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان في نظام جدارة والشروط والضوابط العامة:

1- من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم “العالي” للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

2- إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية .

3- اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة .

4- الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية.

5- الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

6- تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة فقط.

7- (المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

رابعاً : إيضاحات عامة للمتقدمين والمتقدمات في نظام جدارة:

1- هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ( الأسئلة الأكثر شيوعاً ، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة ) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2- مسئولية البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نموذج جدارة على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3- على كل (متقدم/ــه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4- تاريخ إنهاء فترة الامتياز يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً من هذا الإعلان (رجال/نساء).

5- الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل التراكمي ، أقدمية التخرج ) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المجموعة والمسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

6- ستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

7- من يتم إعلان (اسماؤهم/ن) اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن (لا يراجع/لا تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف .

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلنة في الملفات المرفقة في الإعلان:-