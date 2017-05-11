سد ثغرة أمنية في برنامج مكافحة الفيروسات لإصدارات «ويندوز» الحديثة

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن تحديث طوارئ لسد ثغرة أمنية خطيرة في برنامج مكافحة الفيروسات في إصدارات ويندوز الحديثة، وأوضحت الشركة الأمريكية، أن هذه الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة عن طريق رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب الخبيثة تنفيذ بعض الأوامر على الحواسب دون أي تدخل من المستخدم، وتوجد هذه الثغرة الأمنية في برنامج Windows Defender لنظام ويندوز7 و8 وRT و10 وكذلك برنامج Microsoft Security Essentials.

وأكدت مايكروسوفت، أنه سيتم تحديث هذه البرامج تلقائياً بمجرد توافر اتصال إنترنت فعال، كما يمكن للمستخدم أيضاً تنزيل التحديث الجديد من موقع الشركة مباشرة، ويتم ذلك مع الأجهزة المزودة بنظام ويندوز 8 عن طريق البحث عن Windows Defender على موقع الويب، ثم النقر على خيار “التحديث”.

وبالنسبة للحواسب المزودة بنظام ويندوز 10 مع تحديث Creators Update فإنه يتعين على المستخدم في قائمة ابدأ البحث عن Windows Defender Security Center ثم النقر بعد ذلك على “تحديثات الأمان”، كما توفر الشركة الأمريكية عبر موقعها على الويب إرشادات حول كيفية إجراء التحديث مع إصدارات ويندوز الأخرى.