 «حماس» تعلن اعتقال قاتل القيادي بالحركة «مازن فقهاء» | صحيفة تواصل الالكترونية

«حماس» تعلن اعتقال قاتل القيادي بالحركة «مازن فقهاء»

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«حماس» تعلن اعتقال قاتل القيادي بالحركة «مازن فقهاء»

تواصل ـ وكالات:

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الخميس، اعتقال قاتل القيادي بالحركة، مازن فقهاء، مشيراً إلى أن القاتل الذي نفذ أوامر صهيونية بيد الأجهزة الأمنية حالياً وأدلى باعترافات مفصلة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي من غزة، أن وزارة الداخلية التي تديرها حركته في القطاع ستعقد مؤتمراً قريباً للإعلان عن التفاصيل.

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في القطاع، قد أعلنت في مارس الماضي، مقتل “فقهاء”، القيادي في “كتائب القسام”، برصاص مجهولين جنوبي مدينة غزة.

وأُبعد، فقهاء، الذي تعود أصوله إلى مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية، إلى غزة بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وتل أبيب عام 2011، تم بموجبها الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح 1047 معتقلاً فلسطينياً.

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