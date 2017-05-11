تعرّف على أعراض «جلطة الساق» وطرق الوقاية

تواصل ـ وكالات:

يقول الأطباء إن الجلطة تحدث عندما يتشكل تخثر دموي في واحد أو عدة أوردة موجودة في أعماق جسمكم، هذه الجلطات الدموية تظهر عادةً في الساقين، وتتشكل الجلطة عندما لا يعود الدم يجري بشكل عادي أو لا يتخثر بالشكل السليم، لكن أحياناً ما تسبب جلطات الدم أعراضاً لا يمكن إدراكها بالنسبة للمريض، مثل أوجاع الساق مثلاً.

الأعراض

ويضيف الأطباء، أن أعراض الجلطة الدموية العميقة قد تمر أيضاً بدون أن يلحظها أحد، وهذا يمكن أن يكون خطراً جداً، إذا كانت الجلطة تتكرر في عائلتك، إذا كان عمرك أكبر من 60 سنة أو إذا كان لديك سوابق عائلية فيما يتعلق بمضاعفات أخرى لها علاقة بالقلب والشرايين.

وتظهر بعض علامات وعوارض الجلطة في الساق التي تتضمن التورم، ألم التشنجات، الشعور أن المنطقة المصابة أكثر حرارة من المناطق المحيطة وتغيّر في لون الجلد قرب المنطقة المصابة.

ولا يشعر الكثيرون بأية أعراض للجلطة أحيانا وهذا يجعل تشخيص المشكلة في وقت مبكر أمراً صعباً، وتصبح الجلطة في الساق مميتة إذا انفصلت وتحركت في الدورة الدموية وبلغت إحدى الرئتين، فهذا يمكن أن يسدّ مجرى الدم في الرئة ويؤدي إلى استسقاء رئوي. الجلطة في الساق والاستسقاء الرئوي معاً يؤديان إلى حالة تسمى الجلطة الدموية الوريدية (VET).

الوقاية

1 – الرفع والضغط : بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة، يمكن أن ينصح الطبيب أيضاً برفع الساق المصابة وارتداء جوارب ضاغطة للمساعدة في الحدّ من عوارض الجلطة الدموية مثل التورم والألم، أو ارتداء جوارب ضاغطة والتأكد من نوعيتها الجيدة، كما يجب رفع الساق كل مرة يكون فيها المصاب في حالة راحة على الأقل من 3 إلى 4 مرات في اليوم مدة 15 دقيقة في كل مرة لتخفيف الضغط على الشرايين، وعند رفع الساق، يجب التأكد من رفع القدم أعلى من الفخذين .

2 – التمرين اليومي

ممارسة التمارين بشكل منتظم للحدّ من خطر تشكل جلطات دموية وخصوصاً في الساقين، الرياضة اليومية المعتدلة تساهم في تحسين الدورة الدموية. إنها تساهم أيضاً في محاربة البدانة، أحد عوامل الخطر في الجلطة الدموية.

بدل القيام بتنمية العضلات، جربوا أن تركزوا على المشي وتمارين الأيروبيك الخفيفة. امشوا مدة 30 دقيقة أو أكثر، على الأقل 5 مرات في الأسبوع. أيضاً، انهضوا وتنزهوا كل ساعتين إلى 3 ساعات مدة 10 دقائق.

مارسوا السباحة، الركض، ونشاطات مشابهة عدة مرات في الأسبوع. مارسوا تمارين بسيطة للقدمين والساقين مدة 15 دقيقة كل صباح، عندما تجلسون مدة طويلة، مرنوا ساقيكم بشكل مستمر، واستشيروا طبيبكم كي يساعدكم على تحضير برنامج تمارين مناسب لحالتكم

3 – توقفوا عن التدخين: تدخين السجائر أو استخدام سجائر إلكترونية ومنتجات أخرى من التبغ هي كلها عوامل خطر جدية للإصابة بجلطة، وخصوصاً عندما تكون مندمجة مع عوامل خطر أخرى مثل الوزن الزائد. تخلوا عن التدخين متى استطعتم.