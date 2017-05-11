دراسة: ممارسة الرياضة لفترات طويلة يضر بالأمعاء

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة المكثفة لفترات طويلة يمكن أن تغير من تكوين بكتريا الأمعاء لدى الإنسان، ما يسبب عدداً من المشكلات الصحية.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن باحثين فحصوا الجنود المشاركين في برنامج مكثف للتدريب، ووجدوا أن ممارسة الرياضة لفترات طويلة تسببت في جعل حاجز الحماية في الأمعاء قابل للاختراق.

وأوضح الباحثون أن ذلك يعنى أن ممارسة الرياضة المشددة لفترة طويلة يسبب “متلازمة الأمعاء المتسربة”، وهى حالة تسمح للمواد الضارة بالتسرب إلى مجرى الدم، وهو ما قد يزيد مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع الأمراض. وتوجه هذه الدراسة تحذيراً شديداً لمن يمارسون الرياضة العنيفة لفترات طويلة، فضلاً عن العسكريين.