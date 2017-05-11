أطعمة ضرورية لتقوية مناعة الطفل

تواصل – وكالات:

تغذية الطفل مصدر قلق لكثير من الأمهات خوفاً من عدم تلبية احتياجات نمو الصغير. من ناحية أخرى من الصعب حساب وتقدير القيم الغذائية في كل ما يأكله الطفل، لكن لضمان حصوله على ما يقوّي مناعته عليك التأكد من أنه يأكل الأطعمة التالية:

السلمون:

يمتاز السلمون بأنه غني بأحماض أوميغا3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الإبصار، ووظائف الدماغ، ودعم المناعة.

المكسرات:

تحتوي كل أنواع المكسرات على معادن ودهون هامة لصحة الطفل.

الفواكه:

تنوع ألوان الفواكه التي يأكلها الطفل يزوّده بمضادات أكسدة عديدة تقوّي مناعته. احرص على أن يأكل الطفل التفاح والرمّان والبطيخ والخوخ والدراق والموز.

المحار:

يمتاز المحار بأنه من أغنى الأطعمة بالزنك، لذلك هو هام لصحة الطفل.

الخضراوات:

السبانخ والملوخية والخس وكل أنواع الخضراوات الورقية مصدر هام للمعادن الضرورية لتقوية المناعة.

الحبوب الكاملة:

الأرز البني والخبز الأسمر من مصادر فيتامينات ب، وكذلك البقوليات.

اللبن (الزبادي):

يمتاز اللبن الرايب بأنه مصدر ممتاز للبكتريا الصديقة التي تقوّي المناعة وتعتبر أحد خطوط الدفاع عن الجسم.

الثوم والبصل:

يحارب الثوم والبصل البكتريا، وهما من مصادر الكبريت الذي يدعم جهاز المناعة.