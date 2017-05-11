لهذا السبب.. لا تُنظِّفوا آذان أطفالكم بالقطن

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة لمستشفى الأطفال “ER” الأمريكية، عن ضرورة توقف الآباء عن تنظيف آذان الأطفال بالقطن، حيث إن متوسط الإصابات اليومية يقدر بحوالي 263 ألف حالة تحت سن 18 عاماً.

وأشارت الدراسة إلى أن 75% من الإصابات كانت عبارة عن ثقب في طبلة الأذن بسبب التنظيف، وكانت أعمار الأطفال أقل من 8 سنوات.

وقال الدكتور كريس جاتانا، المشرف على الدراسة، ” إن أكثر المفاهيم الخاطئة التي أسمعها كأخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة هي أن قنوات الأذن تحتاج إلى تنظيفها في المنزل، وأنه يجب استخدام أدوات تثبيت القطن لتنظيفها، وكلاهما غير صحيح، فقنوات الأذن لديها طريقة تنظيف تلقائية ولا تحتاج إلى مساعدة من الخارج”.

وتابع: “وهذا يتفق مع نصائح الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، التي قالت إن شمع الأذن له فوائد صحية، أما هؤلاء الذين لا يستطيعون التوقف عن تنظيف آذانهم فيمكنهم استخدام قطرة الأذن فهي الأفضل في كل الأحوال”.