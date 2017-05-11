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«بلومبيرج»: تراجع الركود الاقتصادي في المملكة بشكل أسرع من المتوقع

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«بلومبيرج»: تراجع الركود الاقتصادي في المملكة بشكل أسرع من المتوقع

تواصل- سامر محمد:

أدى تراجع الركود الاقتصادي في السعودية بشكل أسرع من المتوقع، إلى قيام المحللين بتحديث توقعاتهم المتعلقة بأرباح الأسهم المحلية خاصة مع وصول سعر برميل النفط إلى نحو 50 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لشبكة “بلومبرج” الأمريكية، فإن توقعات الأرباح لـ12 شهراً للشركات المدرجة في سوق الأسهم المالية السعودية “تداول” قفزت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وذكرت الشبكة أن النمو الاقتصادي في المملكة من المتوقع الآن أن يتسارع بمعدل 3 أضعاف خلال العام المقبل، في ظل معالجة الحكومة السعودية لعجز الميزانية من خلال إصدار السندات الدولية.

وأكدت أن أكثر من نصف الشركات السعودية المدرجة في “تداول” والتي جرى وضع التوقعات بشأن أرباحها في الربع الأول من هذا العام، تمكنت من هزيمة تلك التوقعات بأرباح أكبر.

ولفتت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فاجأ المواطنين الشهر الماضي بقرار إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الحكومة، التي تم وقفها في سبتمبر الماضي، وكشفت عن أن أسهم شركات تجارة التجزئة قفزت عقب قرار الملك سلمان بنسبة 12% .

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