 فصل توأم ملتصق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد | صحيفة تواصل الالكترونية

فصل توأم ملتصق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

0
فصل توأم ملتصق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

تواصل – وكالات:

نجح فريق طبي أمريكي في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إجراء عملية جراحية لفصل توأم ملتصق، مؤكدين أن هذه التقنية ستساعد على تحسين نتائج هذه العملية المعقدة.

واستخدم فريق من المتخصصين في مستشفى تكساس للأطفال بالولايات المتحدة، للمرة الأولى مسحا بالأشعة المقطعية المتقدمة ونماذج ثلاثية الأبعاد، لإجراء جراحة فصل توأم أمريكي يلتصق في منطقة الصدر وصولا إلى منطقة الحوض، حسب ما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية اليوم الخميس.

وقال الفريق الطبي إنه بدأ التخطيط للعملية قبل عام من إجرائها حينما كان عُمر التوأم أقل من 6 أشهر مشيرين إلى أن هذه العملية تتطلب تواجد 13 تخصصاً مختلفاً، في غرفة العمليات لإنجازها وفقاً لـ”الأناضول”.

وأوضحوا أنهم استخدموا بيانات من الأشعة المقطعية لإنشاء نموذج بلاستيكي ثلاثي الأبعاد للتشريح والهيكل العظمي للتوأم الملتصق قبل إجراء العملية، وهذا ساعدهم على إنجاز العملية بسهولة.

وأكدوا أن هذا الهيكل الذي استغرق صنعه أسبوعاً، مكّن الأطباء من محاكاة مجموعة متنوعة من الإجراءات والتقنيات التي يستعملونها خلال إجراء العملية.

وتقوم فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد على استخدام مواد مثل البلاستيك المنصهر أو الحديد أو الراتنج السائل، لإنتاج مجسمات وأشكال قابلة للاستخدام العادي، كما استخدمت في مجالات مثل صناعة الإكسسوارات ولعب الأطفال وبعض قطع غيار السيارات، والأسلحة.

شاهد ايضا

«صبي هندي» يبتكر أصغر قمر صناعي في العالم

«صبي هندي» يبتكر أصغر قمر صناعي في العالم

شاهد.. دب غاضب يهاجم راكبي الدراجات في سلوفاكيا

شاهد.. دب غاضب يهاجم راكبي الدراجات في سلوفاكيا

ولادة طفل عملاق يزن أكثر من 7 كيلوجرامات في نيوزيلندا

ولادة طفل عملاق يزن أكثر من 7 كيلوجرامات في نيوزيلندا

انهيار جدار يتسبب في وفاة 22 شخصاً خلال حفل زفاف بالهند

انهيار جدار يتسبب في وفاة 22 شخصاً خلال حفل زفاف بالهند

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>