فصل توأم ملتصق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

تواصل – وكالات:

نجح فريق طبي أمريكي في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إجراء عملية جراحية لفصل توأم ملتصق، مؤكدين أن هذه التقنية ستساعد على تحسين نتائج هذه العملية المعقدة.

واستخدم فريق من المتخصصين في مستشفى تكساس للأطفال بالولايات المتحدة، للمرة الأولى مسحا بالأشعة المقطعية المتقدمة ونماذج ثلاثية الأبعاد، لإجراء جراحة فصل توأم أمريكي يلتصق في منطقة الصدر وصولا إلى منطقة الحوض، حسب ما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية اليوم الخميس.

وقال الفريق الطبي إنه بدأ التخطيط للعملية قبل عام من إجرائها حينما كان عُمر التوأم أقل من 6 أشهر مشيرين إلى أن هذه العملية تتطلب تواجد 13 تخصصاً مختلفاً، في غرفة العمليات لإنجازها وفقاً لـ”الأناضول”.

وأوضحوا أنهم استخدموا بيانات من الأشعة المقطعية لإنشاء نموذج بلاستيكي ثلاثي الأبعاد للتشريح والهيكل العظمي للتوأم الملتصق قبل إجراء العملية، وهذا ساعدهم على إنجاز العملية بسهولة.

وأكدوا أن هذا الهيكل الذي استغرق صنعه أسبوعاً، مكّن الأطباء من محاكاة مجموعة متنوعة من الإجراءات والتقنيات التي يستعملونها خلال إجراء العملية.

وتقوم فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد على استخدام مواد مثل البلاستيك المنصهر أو الحديد أو الراتنج السائل، لإنتاج مجسمات وأشكال قابلة للاستخدام العادي، كما استخدمت في مجالات مثل صناعة الإكسسوارات ولعب الأطفال وبعض قطع غيار السيارات، والأسلحة.