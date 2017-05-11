 112 من طلاب التربية الفكرية ينهون تدريبهم الميداني | صحيفة تواصل الالكترونية

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112 من طلاب التربية الفكرية ينهون تدريبهم الميداني

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112 من طلاب التربية الفكرية ينهون تدريبهم الميداني

تواصل- هياء الدكان:

نظمت إدارة التربية الخاصة بالرياض، برعاية مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص وبحضور مدير العلاقات العامة بشركة بنده للتجزئة طلال بن عيد اللويحق ومدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ ومساعدي مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ محمد بن زيد المحسن والأستاذ أنور بن محمد الصقعبي ومشرفي إدارة التربية الخاصة، إضافة إلى مجموعة من مشرفي أسواق شركة بندة، احتفالية ختامية لطلاب التدريب الميداني للبرنامج التأهيلي للتربية الفكرية لمرحلة ما بعد المتوسطة والذين أتموا تدريبهم الميداني بأسواق شركة بنده لمدة فصل دراسي كامل في مسرح مدارس المدينة الأكاديمية.

وبدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب يزيد البكر من برنامج التربية الفكرية بثانوية المعتمد بن عباد، ثم عرض مرئي لأعمال الطلاب في أسواق بندة شمل لقاءات حملت طابع الحماس والرغبة في العمل.

وألقى مساعد مدير عام تعليم الرياض، محمود القويحص، كلمة شكر فيها الجهود التي تبذلها إدارة التربية الخاصة بالرياض للارتقاء بالعمل وتهيئة الطلاب للعمل المهني.

وشكر مساعد المدير العام لشركة بنده للتجزئة على تعاونهم البناء في تدريب طلاب التربية الفكرية بأسواقهم كما قدم الشكر لمدارس المدينة الأكاديمية ممثلة بمالكها ورئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن الحبيب على استضافتها لهذا المحفل.

وأهاب القويحص من الجميع التكاتف من أجل التطوير المهني لهذه الفئة من المجتمع الغالية بحيث لا يكونوا عالة على غيرهم وأن يعيشوا عيشة كريمة وطبيعية مشيداً بهذه الاتفاقية وأنها تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وقال إنه يتمنى من مؤسسات القطاع الخاص الاحتذاء ببندة في خلق شراكات مجتمعية بشأنها خدمة بلادنا الحبيبة.

ثم بدأ التكريم بتكريم مشرفي أسواق شركة بنده وتم تسليمهم شهادات شكر، كما تم تكريم المعلمين المشرفين على التدريب وتسليمهم كذلك لشهادات الشكر، بعد ذلك تم تكريم جميع الطلاب الذين أتموا تدريبهم في فروع شركة بندة وبلغ عددهم (112) طالباً متدرباً وتم توظيف 49 منهم في أسواق بندة.

وفي ختام الحفل كرم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية كلا من شركة بندة على تعاونها لاستقطاب الطلاب وتدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل، ومدارس المدينة الأكاديمية الأهلية لاستضافتها الحفل ثم التقطت الصور التذكارية.

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