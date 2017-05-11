الباحة.. 32 معلماً يجرون المفاضلة التحريرية للعمل كأمناء لمراكز مصادر التعلم

تواصل – محمد المقصّي:

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية عمر هجاد عمر، اليوم ‪الخميس، المفاضلة التحريرية للمعلمين الراغبين في العمل كأمناء لمراكز مصادر تعلم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط لدخول المفاضلة التحريرية، حيث وقف المدير العام على سير الاختبار واطمأن على تهيئة الأجواء المناسبة لإجرائه كما تمنى لجميع المعلمين المرشحين التوفيق في جميع مراحل الترشيح.

من جهته، ذكر مدير إدارة التجهيزات المدرسية سلطان إبراهيم جلال، أن إدارة التجهيزات المدرسية حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار منذ وقت مبكر حيث أصدرت تعميما لجميع مدارس المنطقة يوضح شروط التقدم وأهدافه ودعت جميع المعلمين الراغبين للتقدم بملف يحوي الخبرات والمؤهلات العلمية للمتقدم مضيفا بأنه تم فرز الملفات وتطبيق ضوابط القبول على المتقدمين واختيار المعلمين الذين تنطبق عليهم هذه الضوابط لدخول المرحلة الثانية التي تنفذ في هذا اليوم والبالغ عددهم (32) معلماً.

وأفاد بأن هذا يأتي ضمن سعي الإدارة العامة لاستكمال التشكيلات المدرسية وفق الضوابط المنظمة لذلك وإتاحة الفرصة للكفاءات والخبرات والاستفادة منها بما يحقق الارتقاء بالعمل في الميدان التعليمي.