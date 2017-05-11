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وزير العمل يبحث مع سفير قرغيزستان آفاق التعاون في المجالات العمالية

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وزير العمل يبحث مع سفير قرغيزستان آفاق التعاون في المجالات العمالية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم (الخميس) في مقر الوزارة بمدينة الرياض، سعادة سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة السيد عبداللطيف جمعة بايف، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا العمالية، وسبل معالجتها.

حضر الاجتماع، سعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ، وسعادة وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية الأستاذ عدنان النعيم.

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