استناداً لفتوى اللجنة الدائمة .. استمرار منع نشاط المساج والحمام الشرقي للنساء بالرياض

تواصل – الرياض

قررت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس البلدي بالرياض استمرار منع نشاط المساج والحمام الشرقي للنساء، استناداً لفتوى اللجنة الدائمة، وتوصيات اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والصحة والعمل.

جاء ذلك في اجتماعها الثامن عشر بمقر المجلس اليوم، حضر اللقاء د.فهيد السبيعي رئيس اللجنةـ ود.فهد التويجري، وأ.خالد العريدي وأ.إبراهيم العنزي، وأ.سعود السبيعي أعضاء اللجنة، وحضر اللقاء من القسم النسائي أ.هدى الجريسي، وأ.جواهر الصالح، وأ.علياء الرويلي عضوات اللجنة.

وقدم أ.خالد العريدي عضو اللجنة مشروع إنشاء مواقف سيارات بالمواقع الأكثر زحاماً في الرياض، عبر الأمانة أو السماح للمستثمرين بذلك، كما اقترح العريدي تفعيل تطبيق إلكتروني لتسهيل الاستفادة من المشروع عبر الحجز مسبقا، وأوصت اللجنة بإحالة المشروع للتصويت في جلسة المجلس البلدي المقبلة.

واستعرضت أ.علياء الرويلي عضو اللجنة، طلب رئيس لجنة أحياء النظيم والجنادرية بمنح لجنتهم 10% من مساحة الحدائق العامة بالأحياء.

وناقشت اللجنة الشكاوى الواردة بخصوص كثرة المخالفات بالحديقة قرب مكتبة الملك فهد، وأوصت بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما استعرضت الشكاوى الواردة بخصوص انتشار البسطات العشوائية بالحدائق العامة، وأوصت بتفعيل قرارات المجلس البلدي بالرياض المتعلقة بتنظيم عمل البسطات.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها رد مصنع الأسمنت، على الاستفسار بنقله إلى موقعه الجديد، وتم التأكيد على الانتهاء منه بالربع الثاني من عام 2019م.