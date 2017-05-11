وزير المالية: لا عذر أمام الأجهزة الحكومية للقيام بأعمالها على أكمل وجه

تواصل – متابعات:

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إنه لم يعد للأجهزة الحكومية الآن أعذار للقيام بأعمالها على أكمل وجه، بعدما وفَّرت الدولة لها جميعَ سبل النجاح.

وأوضح، خلال ملتقى الفرص والشباب في رؤية 2030 والذي عقده مركز الملك سلمان للشباب بالرياض، أن الحكومة وفرت للأجهزة الحكومية جميع سبل النجاح، مبيناً أن تلك الأجهزة لا ينقصها سوى الكفاءات البشرية، وجميع الأجهزة المعنية تعمل لحل ذلك.

من جانبه، كشف المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، حسام الدين المدني عن قرب نشر أول تقرير لقياس أداء الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق اسمه “وطني” قريبًا لتقييم الجهات الحكومية من قبل المواطنين.