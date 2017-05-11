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وزير إعلام سيراليون يوضح سبب ارتدائه الزيَّ السعودي خلال لقاء خادم الحرمين

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وزير إعلام سيراليون يوضح سبب ارتدائه الزيَّ السعودي خلال لقاء خادم الحرمين

تواصل ـ جدة:

حقّق وزير الإعلام السيراليوني محمد بانجورا، الذي زار المملكة رفقة رئيس سيراليون آرنست بايكروما، أول أمس، شهرة كبيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه الزي السعودي في استقبال رسمي.

وكشف بانجورا، أسباب ارتدائه الشماغ والعقال، أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لهم في قصر السلام بجدة، مؤكدا أنه يشعر بالارتياح البالغ عند ارتدائه الزي السعودي الذي يفتخر به كثيرا. وقال إنه يريد أن يقترب إلى الثقافة السعودية أكثر، مشيراً إلى أنه يشعر بحرية أيضا في الحركة عند ارتداء الزي السعودي.

وأوضح أن عدداً كبيراً من السيراليونيين المسلمين يلبسون الزي السعودي في بلادهم، ويشعرون بفخر كبير بهذا الزي الذي يربطهم بالدين الإسلامي – وفقاً لـ”عكاظ”_.

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