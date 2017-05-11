«جوجل» تقرر إطلاق كاميرا 360 درجة لـ4 فئات مختلفة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل، هذا الأسبوع، عن سلسلة جديدة من الأجهزة التي تخطط لإطلاقها، التي تتضمن كاميرا 360 درجة للجمهور، والتي تهدف إلى السماح للمستخدمين بإنشاء الصور الخاصة بهم من خلال ميزة “ستريت فيو”.

ومن المتوقع إطلاق ما لا يقل عن 20 كاميرا لتصل المتاجر بنهاية العام، وتقسّم جوجل هذه المنتجات الجديدة إلى أربع فئات: المحمول، والسيارات، والواقع الافتراضي، والأتمتة.

وتركز الفئة الأولى على تجربة المحمول، وهو ما يعني أنك لن تعتمد على جهاز الكمبيوتر لإرسال الصور 360 درجة إلى الشبكة، بل من خلال التطبيقات. في حين ينطوي قسم الأتمتة لعمل الكاميرات مع برامج النشر الأخرى لمزيد خيارات الجودة.

وطالما أن الفكرة هي السماح للناس بالتقاط صور ستريت فيو خاصة بهم؛ فبالتأكيد الأمر يشمل دعم السيارات؛ حيث تسمح تلك الفئة بتصوير حركات المرور وبشكل أكثر عمومية للشوارع، ولم توضح جوجل هل سيتم الـ 20 كاميرا التي ستطلقها لاحقًا تختص بالأربع فئات أم لفئات معينة.