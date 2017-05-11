 «صبي هندي» يبتكر أصغر قمر صناعي في العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

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«صبي هندي» يبتكر أصغر قمر صناعي في العالم

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«صبي هندي» يبتكر أصغر قمر صناعي في العالم

تواصل- وكالات:

ابتكر صبي هندي يبلغ من العمر 18 عاماً نموذجاً لقمر صناعي يبلغ حجمه أصغر من الهاتف الذكي، حيث أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن نيتها إطلاقه يوم 21 يونيو.

وتمكّن رفعت شروق، الذي يعيش في مدينة تشيناي جنوبي الهند وهو في الصف الثاني عشر، من المشاركة في إحدى المسابقات العلمية التي سميت “مكعبات في الفضاء” والتي نظمتها وكالة الفضاء الأميركية بالتعاون مع مؤسسة إيدودلارنينغ إنك، وهي شركة عالمية للتعليم.

وسيتم تصنيع القمر الصناعي الذي أطلق عليه اسم كلام سات من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما سيتم إطلاقه على متن صاروخ من طراز إس آر 4 من منشأة والوبس للرحلات الفضائية في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن إطلاق اسم القمر الصناعي كلام سات على اسم العالم النووي الهندي والرئيس السابق إيه بي جي عبد الكلام.

وقال شروق، إن القمر الصناعي المصنوع من البوليمر المقوى من ألياف الكربون سيشكل ظاهرة تكنولوجية في رحلته التي تستغرق 12 دقيقة ويوفر قوة دفع كبيرة في التخطيط للبعثات الفضائية قليلة التكلفة في المستقبل، ويندرج الاختراع هذا ضمن تصنيف مجموعة الـ “فيمتو” حيث يقل وزنه عن 0.1 كيلوغرام.

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