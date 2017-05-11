وزير الدفاع البريطاني: للسعودية الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين

تواصل- سامر محمد:

أكد وزير الدفاع البريطاني “مايكل فالون” أن السعودية تدافع فقط عن نفسها في حملتها العسكرية باليمن، مشيراً إلى أن الرياض لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها من هجمات الحوثيين، وفقا لتصريحات أوردتها صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

وأشار “فالون” إلى أن الرياض شريك تجاري كبير جدا ومهم لبريطانيا، وأن الرياض تتعرض لهجمات من قبل المتمردين الحوثيين الذين يقصفون مدن وبلدات على الحدود الجنوبية للمملكة، وبالتالي لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ودعوة أصدقائها للقيام بذلك.

وذكر الوزير البريطاني أن لندن تكسب من علاقتها مع المملكة، رافضاً محاولات البعض دفعه لتوجيه أي انتقادات إليها بسبب الحرب في اليمن، واعتبر أن السعودية شريك مهم لبريطانيا تجارياً واقتصادياً ودفاعياً، حيث يتم تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين بشأن الإرهاب، وبريطانيا تستفيد من هذه العلاقة.