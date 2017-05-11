أمريكا تدرس توسيع حظر استخدام اللاب توب على الرحلات المتجهة إليها

تواصل- سامر محمد:

تخطط وزارة الأمن الداخلي الأمريكي لحظر اللاب التوب في مقصورة كل الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين أوروبيين لموقع “ديلي بيست” الأمريكي، متوقعين أن يصدر القرار اليوم الخميس.

وكانت أمريكا فرضت حظر استخدام اللاب توب والتابلت في مقصورة الرحلات المتجهة إليها من 10 مطارات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

واستند القرار حينها إلى مخاوف أمريكية من أن الإرهابيين قد وجدوا طريقة لتحويل اللاب توب إلى قنابل قادرة على إسقاط طائرة، ولا يعرف بعد ما إذا كان الحظر الأوروبي سيشمل أجهزة التابلت.

ورأى الموقع أن هذا التحرك يزيد المخاوف لدى شركات الطيران لأن أجهزة اللاب توب والتابلت التي ستوضع مع الحقائب قد تشتعل النيران في بطارياتها دون أن يتمكن أحد من إخماد الحريق.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت 33 حادثة في 2016م لأجهزة شخصية إلكترونية محمولة في المقصورات تسببت في تحريك طوارئ الحريق على متن الرحلات الجوية من بينها 3 أجهزة لاب توب وجهازي تابلت، وكانت أخطر حادثتين على متن رحلات “دلتا” وكلاهما لأجهزة لاب توب.