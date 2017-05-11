زعيم مليشيا «عصائب أهل الحق»: ماضون بمشروع «البدر الشيعي»

تواصل ـ وكالات:

قال زعيم مليشيا “عصائب أهل الحق” في العراق إن منظمته ماضية في مشروعها لإقامة ما سماه “البدر الشيعي” وليس “الهلال الشيعي”.

وأضاف “الخزعلي”، أنه بظهور من وصفه بصاحب الزمان، وهو الإمام الثاني عشر الغائب عند الشيعة، فإن قواتهم ستكون قد اكتملت بالحرس الثوري في إيران وحزب الله اللبناني وأنصار الله (مليشيات الحوثي) في اليمن وعصائب أهل الحق وإخوانهم في سوريا والعراق – حسب تعبيره-.

يذكر أن مليشيا عصائب أهل الحق التي يتزعمها الخزعلي المعروف بقربه من إيران، تعد أحد أبرز المجموعات المنضوية ضمن الحشد الشعبي، وسبق أن أصدر الخزعلي تصريحات أثارت جدلا في العراق، منها أن معركة “تحرير” الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية “ستكون انتقاما وثأرا من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد” – على حد زعمه-.

وفي وقت سابق من العام الماضي اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أفراداً من جماعة “عصائب أهل الحق” بتعذيب عشرات المدنيين (رعاة أغنام) كانوا قد فروا من قرية قرب الموصل.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن أفراد العصائب احتجزوا وضربوا هؤلاء الرعاة -بينهم طفل- أثناء التحقيق معهم بشبهة أن لهم علاقة بتنظيم الدولة، ولفتت إلى أن “المسلحين أطلقوا سراح الرعاة لاحقا، لكنهم أخذوا منهم نحو 300 رأس من الغنم، تمثل قطيع القرية بأكمله”، وفقا لـ”الجزيرة.نت”.