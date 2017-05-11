شركة سويدية تطرح هاتفًا مزودًا بـ«زر استغاثة»

تواصل- وكالات:

كشفت شركة “دورو” السويدية لصناعة الهواتف المحمولة عن طرح جهاز جديد يتميز بهيكل صلب مصمم خصيصا لتلبية احتياجات مستخدمين من فئة العاملين في الخدمات الاجتماعية والرعاية والبنائين في بيئات العمل الشاقة بمفردهم.

ويحتوي الجهاز الجديد طراز 8020 إكس على إمكانية “طلب النجدة” من خلال الضغط على زر أحمر على جانب الجهاز.

ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى خمسة أشخاص تحتوي على تفاصيل تحدد موقع المستخدم عن طريقة خاصية “جي بي إس“.

وتوجد تطبيقات أخرى في السوق تقدم خدمة مشابهة يمكن تنصيبها على أجهزة الهواتف الأخرى، ويمكن للمستخدم الضغط على زر “منزل” لأداء نفس الغرض.

وقال كريس ميلينغتون، مدير شركة دورو في بريطانيا وأيرلندا، ‘‘إنه يعتقد أن عرض الشركة يتميز بسعر في متناول الجميع يجعل من السهل توزيعه‘‘.

ويوصف الجهاز الجديد، الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، ويصل سعره في بريطانيا إلى نحو 220 جنيها، بأنه جهاز ينتمي إلى فئة “الهواتف الشاقة”، وهي الهواتف المصممة للخدمة في بيئة الأعمال الشاقة.

ويتوافق الجهاز أيضا من خدمة “آي كير”، وهي عبارة عن مركز خدمة آلي تابع لشركة دورو التي تبلغ تكلفة الاشتراك بها نحو 48 يورو سنويا.