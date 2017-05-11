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باحثون يكتشفون مركباً طبيعياً يطيل عمر حشو الأسنان

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باحثون يكتشفون مركباً طبيعياً يطيل عمر حشو الأسنان

تواصل ـ وكالات:

كشف بحث جديد أشرف عليه باحثون من جامعة إلينوي بولاية شيكاغو لطب الأسنان الأمريكية، عن مركب طبيعي موجود في بذور العنب يعزز العاج والأنسجة الموجودة تحت مينا الأسنان، مع زيادة العمر الزمني للحشوات المركبة التي يطلق عليها اسم “resin” التي تأخذ لون الأسنان.

وأوضح الباحثون، بحسب الموقع الأمريكي “Medical Xpress”، أنه ليس هناك حشوات تدوم إلى الأبد، سواء كانت “Resin” أو الزئبق الممزوج، ولكن أطباء الأسنان يجدون أن الزئبق الممزوج بالفضة، والقصدير، أو غيرها من المواد أسهل في الاستخدام وأقل تكلفة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستمر 10 إلى 15 سنة أو أكثر.

أما الحشوات المركبة “resin” هي أكثر جمالاً لأنها عبارة عن خليط من البلاستيك والجسيمات الزجاجية الجميلة يمكن أن تكون ملونة لتتناسب مع أسنان المريض، ومع ذلك، فإن هذه الحشوات تستمر عادة خمس إلى سبع سنوات فقط.

وأكد الباحث “بدران روسو”، أستاذ طب الأسنان في جامعة إلينوي، أن بذور العنب يمكن أن تجعل الحشوات المركبة أقوى، ما يسمح لها أن تستمر لفترة أطول، كما أنها يمكن أن تزيد من قوة العاج، الذي يتألف من غالبية الأنسجة خارج الخلية.

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