 تجنب تناول البطاطس في هذه الحالة | صحيفة تواصل الالكترونية

تجنب تناول البطاطس في هذه الحالة

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تجنب تناول البطاطس في هذه الحالة

تواصل- وكالات:

عندما تنضج البطاطس ينجم عن هذا اثنتان من المواد الكيميائية السامة هما السولانين والألفاكانونين القادرتان على قتل البشر، إضافة إلى المبيدات التي يتم رش نبتة البطاطس بها.

وقد لا تكون براعم البطاطس سوى إشارة تحذير بأن هناك تفاعلات كيميائية بدأت تحدث ولم تعد البطاطس صحية. كما أن الإفراط في إنضاج البطاطس يعمل يحول  الكربوهيدرات إلى سكريات والقلويات إلى سولانين وألفا كونانين، وعادة ما تتركز هذه القلويات في جذور البطاطس وأوراقها وبراعمها، وكذلك في قشرتها الخضراء.

وينصح الخبراء بالحذر عند شراء البطاطس إذا كانت قشرتها مترهل وذات براعم، لأنها قد تحمل التسمم لجسم الإنسان ويجب الابتعاد عنها؛ لكن إذا صادفت بطاطس بها براعم فقط، فهذه البطاطس آمنة بشرط إزالة البراعم منها؛ حيث إنه عند تناول البطاطس الخضراء، ذات القشرة المترهلة والبراعم فإن ذلك يؤدي إلى التسمم لا محالة.

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