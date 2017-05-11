أنشطة المملكة في خدمة الإسلام تُغضب أعداءها في الخارج

تواصل – سامر محمد:

بدأت وسائل إعلام غربية محسوبة على تيار المحافظين الجدد واللوبي الداعم للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة بحملة ضد الأنشطة التي تقوم بها المملكة لخدمة الإسلام في الخارج وخاصة بالدول ذات الأغلبية المسلمة.

وسلطت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، الضوء على تخطيط المملكة لإنفاق ما يقرب من مليار دولار لبناء ما يقرب من 600 مسجد في بنجلاديش.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء البنجلاديشية الشيخة “حسينة” وافقت على المشروع الذي يهدف لبناء 560 مسجداً في أنحاء البلاد لنشر الثقافة الإسلامية، وفقا لوكالة “بينار نيوز” التي تغطي الشؤون الأسيوية.

ومن المتوقع أن يتكلف المشروع مليار دولار، تتكفل المملكة بدفع 967 مليون دولار، في حين تغطي بنجلاديش باقي التكاليف. ولجأت الشبكة إلى “دانيل بايبس” مؤسس ومدير منتدى الشرق الأوسط المناهض للإسلام من أجل التحريض ضد التحركات التي تقوم بها المملكة في الخارج.

وأعادت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية نشر تقرير شبكة “فوكس نيوز” في صورة تحمل طابعا تحريضيا ضد المملكة وأنشطتها الخارجية.