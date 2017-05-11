 «بلدي الطائف» يطالب الأمانة بمعالجة 5 ملفات قبل حلول شهر رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلدي الطائف» يطالب الأمانة بمعالجة 5 ملفات قبل حلول شهر رمضان

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«بلدي الطائف» يطالب الأمانة بمعالجة 5 ملفات قبل حلول شهر رمضان

تواصل ـ الطائف:

وضع المجلس البلدي في الطائف خمسة مطالب مهمة على طاولة أمانة المحافظة، تمثلت في تأهيل الحدائق العامة وتجهيزها لاستقبال المصطافين والزوار، وتكثيف جهود أعمال النظافة والرش، وإعادة تأهيل الأشجار على الطرق العامة والحدائق والمواقع السياحية، وتسهيل حركة السير في مشروع كوبري ونفق الدلال خلال المواسم، وتنسيق الفعاليات والمهرجانات مع الجهات ذات الاختصاص لجذب المصطافين.

وشدد المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس (الأربعاء) على سرعة تنفيذ هذه المطالب، وعدم التهاون فيها، إذ استعرض نائب رئيس المجلس ماجد النفيعي خطط الأمانة لشهر رمضان المقبل، والعيد، وإجازة الصيف، وتمت مناقشة المواضيع المتعلقة بذلك، وفقاً لـ”عكاظ”.

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