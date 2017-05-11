«الصحة»: إطارٌ تنظيمي لإصدار شهادات وعلامات «حلال» السعودية قريباً

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

أعلنت منظومة “الصحة”، اليوم الخميس، عن اعتمادها إطاراً تنظيمياً متكاملاً لشهادات وعلامات اللحوم الحلال على مستوى العالم، وذلك من خلال تأسيس “مركز حلال” تفعيلاً لواحدة من أهم مبادرات المنظومة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

ووفقاُ للمنظومة، سيتولى “مركز حلال” إصدار شهادات وعلامات الحلال السعودية لمختلف المنشآت والمنتجات داخل وخارج السوق المحلي، والاستفادة من مكانة المملكة إسلامياً لتكون مرجعاً رئيسياً للأغذية والمنتجات الحلال، حيث سيعمل المركز على المصادقة على المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل المختلفة ومنحها شهادة وعلامة “حلال”، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقتها لمواصفات المنتجات الحلال.

وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في مجال منتجات اللحوم الحلال، وزيادة الإيرادات وتوليد الوظائف للكوادر الوطنية في مجال اللحوم الحلال، وتطمح المنظومة لإصدار 100 ألف شهادة بحلول العام 2020م .

الجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لخلق قيمة مضافة في “الصحة” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.

وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.