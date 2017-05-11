الباحة.. إنقاذ وافد من الغرق بعدما جرفت السيول شاحنته 

تواصل – محمد المقصّي:

تمكنت دوريات أمن الطرق في منطقة الباحة، مساء أمس، من إنقاذ وافد باكستاني بعد أن جرفت سيول وادي وراخ شاحنة كبيرة كان يقودها، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، مشيراً إلى أنه أثناء قيام دوريات أمن الطرق بمهامهم الأمنية والمرورية على هذا الطريق لاحظت انجراف الشاحنة وفقد قائدها السيطرة عليها، مما تطلب الوضع الاستعانة بدوريات أخرى وبمعدة شيول كانت تابعة لإدارة الطرق.