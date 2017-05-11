الجيش اليمني يحبط محاولات تقدم للمتمردين غرب ‏تعز

تواصل – واس:

حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمًا ميدانيًا في عدد من جبهات القتال ضد ‏ميليشيا الانقلابيين في مناطق ريف محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بثه موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة فرضت سيطرتها بعد معارك عنيفة مع ‏المتمردين على مدرسة الخلل وتبة الرضعة وموقعي الهوبين والشقف في المناطق المحاذية ‏لدمنة خدير التابعة لمنطقة الأقروض شرقي مديرية المسراخ الواقعة في الجزء الأوسط من ‏تعز.

وأكد المصدر أن الجيش اليمني أفشل محاولة تقدم لميليشيا المتمردين في منطقة الأقروض، وذلك في ‏عملية تسلل انتهت بتراجع المليشيات وفرارها تحت ضربات الجيش.

وبين أن ثلاثة من عناصر المتمردين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، فيما ‏وقع عنصر في الأسر إضافة إلى تدمير طقمين عسكريين.