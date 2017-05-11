إحباط تهريب 780 ألف قرص كبتاجون بواسطة «زلّاجة» بحرية قادمة من السواحل المصرية

تواصل – الرياض:

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن، ساهر بن محمد الحربي، عن إحباط تهريب 780 ألف قرص إمفيتامين “كبتاجون” بواسطة “زلاجة” بحرية، قادمة من السواحل المصرية.

وقال “الحربي” في تصريح له اليوم الخميس “إنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة، ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية، بأساليب وطرق متعددة، فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى، فجر أمس الأربعاء، هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادماً من السواحل المصرية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.”

وتابع المتحدث الرسمي لحرس الحدود، قائلاً: “على الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث، والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها أنها زلاجة بحرية عليها شخصان مصريا الجنسية”.

وقال “الحربي” إنه “تم القبض عليهما وبحوزتهما برميل بلاستيكي وكيس، وبتمشيط الموقع تم العثور على عدد (٢) برميل بلاستيكي بنفس المواصفات، وبتفتيش المقبوضات اتضح احتوائها على ما مجموعة (٧٨٠) ألف قرص إمفيتامين “كبتاجون”، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.”

واختتم العقيد ساهر بن محمد الحربي تصريحه بالقول: إن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين.