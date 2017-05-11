تركيا تقترب من توقيع أكبر صفقات أسلحة مع المملكة وباكستان قريباً

تواصل – سامر محمد:

تقترب الحكومة التركية من الانتهاء من توقيع اتفاقين كبيرين لتصدير معدات حربية بحرية تتراوح قيمتها من 1.5 إلى ملياري دولار، وفقا لمجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية.

ونقلت المجلة عن مصادر رسمية أن اتفاق تصدير الأسلحة سيكون هو الأكبر على الإطلاق بالنسبة للصناعة المحلية التركية. وذكر مصدر رسمي للمجلة أن أحد الاتفاقين سيكون مع السعودية وسيشمل بيع فرقاطتين أو سفينتين حربيتين على الأقل، تبلغ قيمة الواحدة منها من 300 إلى 500 مليون دولار.

وتتميز الفرقاطة التركية التي من المتوقع أن تتسلمها المملكة بقدرات تصدي للغواصات وأنظمة إطلاق عمودية لصواريخ متوسطة المدى “أرض- جو” وبها مهجع ومنصة لمروحية بحرية. وأضاف المصدر أن الاتفاق مع باكستان تصل قيمته إلى نحو مليار دولار ويشمل 4 سفن حربية.