مستشفى عرعر المركزي ينقذ قدم مريض من البتر

تواصل – واس:

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عرعر المركزي، حالة مصاب تعرض لحادث مروري أدى إلى قطع كامل في الشريان الفخدي -المآبضي- فوق مستوى الركبة مع تهتك شديد بعضلات الفخذ والساق.

وبعد إجراء الفحوصات الشعاعية والمخبرية اللازمة، تم نقل المريض من قسم الحالات الحرجة إلى غرفة العمليات الكبرى حيث أجرى له الفريق الطبي استقصاء للشريان الفخذي والمآبضي، الذي تبين أنه مقطوع قطعاً كاملاً مع رض شديد بطرفي الشريان، وتهتك بالعضلات مع نزف شديد وتجمع دموي في الفخذ والساق.

وتم إعطاء المريض 5000 وحدة هيبارين، وإجراء قسطرة شريانية، وإزالة التخثرات واستصلاح طرفي الشريان وتوصيلهما معاً وتم تثبيت الكسر بمثبت داخلي.

وبعد نجاح العملية ولله الحمد وعودة التروية إلى الطرف كانت الأكسجة 96 والنبض على مشط القدم محسوساً بشكل ممتاز وبعون الله وتوفيقه تم إنقاذ الطرف وخرج المريض مشياً على الأقدام بعد ثلاثة أسابيع.