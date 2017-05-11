«المالية»: انخفاض العجز في الربع الأول للميزانية بنسبة 71% مقارنة بالعام الماضي

تواصل – سعود الخالد:

كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن إيرادات المملكة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغت 144 مليار ريال بارتفاع 72% عن الربع الماضي، فيما بلغت نفقاتها 170 مليار ريال خلال نفس الفترة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم للإعلان عن أول تقرير للربع الأول لميزانية الدولة، حيث أكد الجدعان انخفاض العجز في الموازنة بنسبة 71% في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير المالية خلال إعلان التقرير: نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية.

وأوضح الجدعان أنه تم رصد 40 مليار ريال لتنفيذ 150 مبادرة لإصلاح القطاع الحكومي ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وكشف أن العجز المحقق في الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال، وهو أقل من نصف النسبة المقدرة سلفاً، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 32 مليار ريال، كما أوضح التقرير ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 115% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.