 توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

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توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الرياض , نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ،وأجزاء من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة. تتحول ليلاً الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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