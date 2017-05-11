600 ألف مواطن يطلبون عمالة منزلية عبر «مساند»

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أكثر من 600 ألف مواطن سجلوا في برنامج “مساند”، للحصول على عمالة منزلية، فيما بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، ووصل عدد العمال المستفيدين من الموقع إلى 61.411 عاملاً وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.

واعتبرت الوزارة برنامج “مساند”: “نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج”، الذي يهدف إلى “تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها”.