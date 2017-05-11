رئيس «الشورى» يرفض تشبيه وزير «الشؤون الإسلامية» أعضاء المجلس بـ«الخطباء»

تواصل – الرياض:

رفض رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تشبيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ لأعضاء المجلس بالخطباء ذوي الأفكار المتباينة.

وحاول صالح آل الشيخ خلال حضوره جلسة مجلس الشورى أمس، التوضيح لأعضاء المجلس رداً على سؤال حول خطب الجمعة، وقال أن الأفكار المتباينة من طبيعة بناء الإنسان، مستشهداً بوجود التباين في الأفكار بين أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، إلا أن رئيس مجلس الشورى قاطع الوزير بالقول: “التباين في الآراء في مجلس الشورى مطلوب، ولذلك تم اختيارهم، حتى يصلوا إلى فكر يناسب جميع الأطراف، لكن الخطباء والدعاة موظفون، ولا يقبل منهم التباين”، ليرد الوزير آل الشيخ قائلاً: “أبشِروا”.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية أنهم تمكنوا خلال الـ15 عاماً الماضية من تقييد مفاهيم وترتيب أولويات المواضيع للخطباء، مبيناً أن رفع مهارات الخطيب مسألة ليست سهلة، “فالوزارة تتعامل مع 90 ألف مسجد، ولكل مسجد إمام، فضلاً عن 17 ألف جامع، ولكل جامع خطيب”.

وقال: “إن الخطباء يخضعون لاختبارات ومقابلات شخصية دقيقة، ونتابع ما يرد من وسائل التواصل الاجتماعي من ملاحظات على الخطباء، وقد يستبدل الخطيب ويطوى قيده، وأكد أن الأخطاء في تناقص شديد، وصلت الآن إلى مخالفة أو اثنتين في الأسبوع”.