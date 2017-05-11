اكتشاف آلاف الجثث تحت مستشفى جامعي بأمريكا

تواصل – واس:

أظهر فحص بجهاز السونار وجود آلاف الجثث مدفونة تحت مباني مجمع مستشفى جامعة مسيسيبي في مدينة جاكسون، ويعتقد أن هذه الجثث التي قدر خبراء عددها بنحو سبعة آلاف، تعود لمرضى قضوا أثناء وجودهم في أرض المجمع الطبي التي كانت بين عامي 1855 و1935 موقعًا لمركز علاج نفسي في الولاية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث في حال استخراجها، قد تغطي مساحة نحو 20 فدانًا، وقد تصل تكلفة استخراج الجثث وإعادة دفنها إلى نحو 21 مليون دولار، لذلك يرغب المسؤولون في المجمع الطبي استخراج بعض هذه الجثث وبناء نصب تذكاري لهؤلاء الأشخاص.