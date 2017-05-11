«سناب شات» يسمح بتسجيل مقاطع دون وقت محدد

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “سناب” القائمة على تطبيق “سناب شات”، الثلاثاء، عن مجموعة من الخواص الجديدة، من بينها اختيار المستخدمين لرمز “infinity” الجديد، لتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم لأكثر من عشر ثوانٍ، وسيسمح الرمز الجديد للمستخدمين بتسجيل مقاطع الفيديو للفترة المرغوبة.

كما قدمت الشركة تحديثاً يسمح بإعادة تكرار مقاطع الفيديو، فبالضغط على رمز “looping” بعد التقاط مقطع فيديو، فإن هذا الرمز سيعمل على تكرار تشغيل الفيديو مراراً وتكراراً، حتى يقفله معارف المستخدم أو ينتقلوا للصورة أو الفيديو التالي بحساب المستخدم.

كما يمكن للمستخدمين الآن الرسم برموز “إيموجي” باستخدام رمز الرسم وتحديد الـ “إيموجي” الذي يرغبون باستخدامه. وأضاف التطبيق أداة “magic eraser” فبالضغط على رمز المقص ورمز النجمة، يمكن للمستخدمين حذف الأمور التي لا يرغبون بظهورها في الفيديو، مثل قمامة تظهر بأسفل صورة.

وستظهر الأدوات الجديدة بالطول على الجانب الأيمن من الشاشة، عوضاً عن ظهورها أفقياً على الطرف الأيمن من الشاشة، وأشارت الشركة إلى أن هذا التصميم سيتيح المجال لإضافة المزيد من الأدوات في المساحة المتوفرة مستقبلاً.

ويأتي هذا وسط التنافس الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي بتقليد الأسلوب الذي يعرض فيه مستخدمو “سناب شات” محتواهم، إذ قدّمت “فيسبوك” خاصية تسمح بإدخال أشكال ورموز “filters” إلى الصور ومقاطع الفيديو لمستخدميها، ما أن “إنستغرام” أيضاً، والتي تملكها “فيسبوك، قامت بمحاكاة الخواص ذاتها لمستخدمي المنصة.