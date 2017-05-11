فاجأها زوجها بالهدايا داخل مدرستها لمصالحتها.. تعرّف على رد فعل المعلمة

تواصل – الجوف:

كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن مقطع الفيديو المتداول لزوج حاول مصالحة زوجته المعلمة بوضع مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وهدايا أخرى في غرفتها بالمدرسة التي تعمل بها.

حيث أكدت المصادر أن مساعي الزوج باءت بالفشل، وأن الزوجة رفضت الرجوع له، في الوقت الذي فتحت فيه إدارة تعليم الجوف تحقيقاً حول الواقعة، مشيرة إلى أن الزوج من منسوبي وزارة التعليم، بحسب “الحياة”.

وأوضحت المصادر، أن الزوج تسلل ليلاً إلى مقر عمل زوجته وقام بوضع الهدايا وكتابة العبارة الغرامية في الغرفة، مضيفة أن الزوج يعمل موظفاً في إدارة الأمن والسلامة بإدارة تعليم منطقة الجوف.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي أظهر الهدايا الكبيرة التي وضعها الزوج في مقر عمل زوجته، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولقي ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومنتقد.