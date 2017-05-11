7 وصفات طبيعية سهلة للتخلص من الانتفاخ والغازات

تواصل – وكالات:

يعتبر الانتفاخ والغازات من المشكلات المزعجة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب شعورًا بالضيق والألم، ويحدث الانتفاخ عندما يمتلئ تجويف البطن بالغازات المعوية وبعض السوائل، بسبب الإفراط في تناول الطعام، والسمنة، وبعض الأدوية.

ويؤكد خبراء التغذية أنه يمكن لبعض الأغذية والأعشاب المساعدة في التخلص من الانتفاخ الناتج عن الغازات ، ونستعرض في السطور التالية 7 وصفات طبيعية تساعد على التخلص من تلك الظاهرة المزعجة.

– تناول الكثير من المياه

شرب الكثير من الماء يساعد في إزالة السوائل الزائدة والصوديوم من الجسم، ويخلصك من الانتفاخ في غضون ساعة واحدة أو ساعتين على الأكثر، مع ضرورة تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر أو الملح لأن هذا يزيد من المشكلة.

– بذور الشمر

يمكن مضغ بعض بذور الشمر، أو عمل مشروب بإضافة البذور المطحونة إلى الماء المغلي، فهذه البذور تحتوي على مركب يهدئ عضلات الجهاز الهضمي، ويسمح بمرور الغاز بسهولة من معدتك.

– الزنجبيل

الزنجبيل يخلصك من أعراض الانتفاخ، ويمكنك استخدام الزنجبيل الطازج أو ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور قبل الوجبات.

– الهندباء

الهندباء “وهو موجود عند العطار”، مدر طبيعي للبول، وشرب مغلي الهندباء يساعد بشكل طبيعي في طرد الغازات الزائدة من المعدة.

– الكراوية

يمكن إضافة بذور الكراوية في الغذاء مما يحميك ويخلصك من الانتفاخ، كما أنها تساعد في إتمام عملية الهضم.

– زيت النعناع

إضافة قطرتين من زيت النعناع في نصف كوب من الماء البارد، ويشرب منه مرة أو مرتين في اليوم، وستتخلص من الانتفاخ.

– الثوم

احرص على تناول الثوم ليخلصك من مشكلات الانتفاخ، كما أنه يساعد في تحفيز عملية الهضم.