أمير الرياض يوجه بدراسة حلول وبدائل لمعالجة الازدحام المروري بالجسر المعلق

تواصل – الرياض:

برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الثاني أول أمس (الثلاثاء) في مقر الهيئة بحي السفارات؛ وتم إقرار عدد من الخطط والمشاريع المهمة لسكان العاصمة.

وخلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض، اتخذ أمير الرياض عدداً من القرارات، من بينها دراسة حلول وبدائل لمعالجة أزمة الازدحام المروري الذي يشهده الجسر المعلق بوادي لبن، خاصة في ساعات الصباح الأولى، كما تضمنت القرارات أيضاً التأكيد على أهمية مشروع تطوير الضلع الشرقي والضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثاني، والتأكيد على تواصل أعمال تنفيذ مشروع قطار الرياض في أكثر من 225 موقعاً.