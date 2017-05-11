برعاية «تواصل».. «العصيمي» يعقد لقاءً مفتوحاً مع رؤساء وأعضاء لجان التنمية الاجتماعية بالرياض

تواصل – بدر السهلي، تصوير – أحمد الراجحي:

نظم المجلس التنسيقي للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمدينة الرياض مساء أمس، لقاءً مفتوحاً للمهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اللجان بالرياض.

وحضر اللقاء سمير العتيبي وكيل وزارة العمل المساعد للتنمية الاجتماعية، وسبق اللقاء عرض للمجلس التنسيقي بالرياض قدمه الدكتور عبدالله بن محمد الدمخ وعرض للجان التنمية قدمهالأستاذ سامي العتيبي.

بدأ اللقاء المفتوح مع المهندس ماجد العصيمي، وكان على عدة محاور في الشؤون المالية للجان والشؤون الإدارية والخطة الاستراتيجية والأنظمة، والذي تحدث فيه العصيمي عن أهمية لجان التنمية في المجتمع وأثرها الفعال وعلى المجتمع أن يدعمها لتكوين استدامة مالية، وأشار إلى أن المجتمع يدعم الجمعيات الخيرية بـ ٤،٢ مليار ريال متمنياً أن يكون مثل هذا الدعم أو جزء منه للجان التنمية، كما أوضح أن خطة الوزارة الوصول إلى 10 آلاف منظمة محلية تعمل في المجتمع وحتى الآن هناك ٥٠٨ منظمة وهذه تحتاج إلى تفاعل من المجتمع نفسه.

وانتهى هذا اللقاء بعدة مبشرات للجان التنمية وقرارات وأفكار منها منح جميع لجان التنمية مقرات دائمة لمن يرفع بطلبها من اللجان واتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهي تخصيص مليار ريال لإقراض الجمعيات الأهلية، وتدويره بحيث يكون استثمارات مباشرة وإمكانية إضافة اللجان مع الجمعيات في هذه الشراكة.

وأكد العصيمي أن هناك دفعتان من الدعم المالي المخصص للجان من الوزارة بقيمة ١٣٠ مليون ريال تصرف خلال هذه السنة، وفيما يتعلق بالرفع لطلب الدعم سيكون من اللجنة إلى الوزارة مباشرة والرد سوف يكون خلال خمسة أيام، موضحاً أنه انتهى عهد الفواتير والمحاسب القانوني هو من سيكون في اللجان.

وفيما يتعلق بالاستثمار الاجتماعي، القطاع الخاص يتكفل بالرواتب في اللجان وسوف يحسب لهم سعودة ويكون هناك يوماً مفتوحاً تحدده الوزارة مع القطاع الخاص وتعرض اللجان ما لديها لجذب دعم القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالموافقات الحكومية على أنشطة اللجان سوف يكون المركز الوطني للمؤتمرات هو المسؤول عنالرفع من اللجان والرد خلال ستة أيام عمل.

وذكر العصيمي أن مراكز الإرشاد الموجودة بين يدي وزارة العمل وهي ١٤ مركزاً في المملكة اثنان منها بالرياض ومن أراد أن يتولى إدارة هذه المراكز من اللجان يتقدم إلى الوزارة بطلب ذلك، وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية دعم مأسسة اللجان مع الخطة الجديدة من الوزارة فيما يتعلق بتحويل اللجان إلىجمعيات وسوف تقام ورشة عمل لمناقشة اللائحة والوصول إلى أفضل مسمى للجان التنمية بحضور ممثل من الوزارة والرفع بذلك إلى الوزارة وينظم هذه الورشة المجلس التنسيقي للجان.

وقال العصيمي: سوف يُدعم المجلس التنسيقي لعام ٢٠١٧ بشكل كامل من الوزارة وتكون له مرجعية واستقلالية، مبينا أن اجتماع الوزارة مع مؤسسة النقد والبنوك خرج بدعم قيمته ٥٠ مليون ريال من البنوك لمراكزالتوحد وأوصى لجان التنمية أن تتقدم بطلب دعم من البنوك والذي بدوره قرر المجلس التنسيقي في اللقاء العملعلى تجهيز ملف قبل نهاية العام لتسليمه للوزارة وعرضه على البنوك السعودية والاستفادة من دعمها.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المهندس ماجد العصيمي وسميّر العتيبي وبعض منسوبي اللجان، والجهة الإعلامية الراعية للقاء صحيفة (تواصل) الإلكترونية.