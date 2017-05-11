 «التقاعد»: تمويل المتقاعدات بـ5 ملايين ريال لشراء عقار أو أرض | صحيفة تواصل الالكترونية

«التقاعد»: تمويل المتقاعدات بـ5 ملايين ريال لشراء عقار أو أرض

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«التقاعد»: تمويل المتقاعدات بـ5 ملايين ريال لشراء عقار أو أرض

تواصل – الرياض:

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، المتقاعدات الراغبات في التقديم على برنامج “مساكن” لتقديم طلباتهن عبر الأقسام النسائية، مما يتيح لهن فرصة تمويل لشراء عقار أو أراض من خلال تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ریال.

وأوضحت أن الأقسام النسائية تبذل جهودا لخدمة المراجعات ومنها خدمة طباعة تعريف بالمعاش، وإصدار بطاقة التقاعد التعريفة، التي تستطيع المتقاعدة التقديم عليها عن طريق الإنترنت، وذلك بالتسجيل في موقع المؤسسة الإلكترونية والدخول على خدمة “إصدار بطاقة تقاعدية”، وذلك حتى يتاح لها الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع جهات القطاع الخاص المختلفة، بحسب “عكاظ”.

وأضافت أن النظام في الفصل الأول منه يشير إلى الألفاظ الواردة في التعاريف بأنها تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لذلك فإن النظام يشمل الرجل والمرأة معًا، باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة حال استقالتها بسبب الزواج، إذ تسوى على أساس 11% بدلا من 10% ويعتبر هذا ميزة للمرأة المتقاعدة.

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