«صقر 1».. طائرة سعودية بدون طيار بمواصفات عالمية

تواصل – خالد العبدالله:

أعلن الأمير تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمس الأربعاء عن مشروع إنتاج طائرة استراتيجية بلا طيار باسم “صقر1″، لافتاً إلى أن التقنيات المستخدمة فيها تضعها في مقدمة الطائرات بدون طيار العالمية.

وكشف الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الطائرة “صقر1” مجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية تردد ka التي تعطي تفوقاً لهذه الطائرة، بالتحليق على مدى يزيد على 2500 كم، وقادرة على حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر وإطلاقها من ارتفاعات مختلفة ومدى يصل إلى 10 كم.

وأضاف، أن هذه الطائرة التي صممت وصنعت بأيدٍ سعودية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تمتاز بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، إضافة إلى إمكانية استخدام الباراشوت، وحمل الكاميرات الحرارية عالية الدقة وأنظمة الاستشعار عن بعد، كما تم تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات التشويش الإلكتروني والتنصت.

وأشار إلى أنه تم تدريب الكوادر الوطنية السعودية القادرة على صناعة هذه الطائرة وتشغيلها وصيانتها، وأنها خضعت للعديد من التجارب للتأكد من جاهزيتها وأداء مهامها، مبيناً أن مشروع الطائرة “صقر1” يأتي ضمن مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني المنبثق عن “رؤية 2030”.