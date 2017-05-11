في ليلة رد الجميل.. منسوبو «الإمام مالك» الثانوية يكرمون الثبيتي والسفياني بمناسبة تقاعدهما

تواصل – سامي الثبيتي:

في ليلة مميزة وفي جو اختلطت فيه مشاعر الحب والوفاء وفي محفل أصر القائمون عليه على رد الجميل لرجلين عرفهما الجميع محبين صادقين وأخوين ناصحين احتفل منسوبو مدرسة الإمام مالك الثانوية بالطائف بقائد المدرسة الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم الثبيتي وأحد منسوبيها الأستاذ ضيف الله بن أحمد السفياني بمناسبة تقاعدهما، وذلك يوم أول أمس الثلاثاء في القاعة الماسية بالطائف.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الطائف الأستاذ علي الزهراني وعدد من قائدي المدارس وبعض وجهاء وأعيان محافظة الطائف، حيث بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب فيصل محمد حيدر، ثم توالت الكلمات الخطابية والقصائد المنبرية التي نظمت في المحتفى بهما.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لسيرة المحتفى بهما، ثم في كلمة خطابية شكر قائد المدرسة الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم الثبيتي باسمه وباسم زميله المحتفى به الأستاذ ضيف الله السفياني زملائهما على جهودهم خلال فترة عملهما معهم وما قدموه من أجلهم في هذا المحفل التكريمي البهي.

واختُتِم الحفل بتقديم عدد من الهدايا التذكارية والدروع للمحتفى بهما، ثم تناول الجميع وجبة العشاء المعدة لتلك المناسبة.