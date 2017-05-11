طيران الأمن يخلي مريضا كنديا من سفينة سياحية للعلاج في جدة

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين فقد تلقى مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، البلاغ الوارد من قائد سفينة الركاب السياحية (seven seas voyager) والتي ترفع علم (جزر البهاما) والقادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان وباتجاه ميناء سفاجا بجمهورية مصر العربية المتضمن وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة كندي الجنسية ويتطلب الوضع إخلاءه طبيا من السفينة لسوء حالته الصحية.

وأضاف الحربي، أنه بحكم الاختصاص تم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بحرس الحدود والذي بدوره قام بالتواصل مع قائد السفينة وتحديد موقعها والتي اتضح أنها على مسافة (35) ميلا بحريا من الساحل السعودي.

وفي حينه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المشاركة في تنفيذ بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية وطلب مساندة طيران الأمن، حيث تم إخلاء المريض بالطائرة من السفينة بمشاركة أحد الضباط المختصين من حرس الحدود إلى مهبط الطائرات بقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بحرس الحدود بجدة وبرفقته زوجته ونقله بواسطة فريق الهلال الأحمر السعودي إلى المركز الطبي الدولي لتلقي العلاج بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة له.