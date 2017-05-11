«بلدي الرياض» يناقش استحداث لجنة لذوي الاحتياجات ورخص النوادي النسائية

تواصل – واس:

عقد المجلس البلدي في الرياض جلسته الــ 29، أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس عيسى العيسى، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

واستهلت الجلسة بعرض مقدم من الإدارة العامة للخدمات النسائية في أمانة منطقة الرياض الذي تضمن مهام الإدارة وصلاحياتها والخدمات التي تقدمها للنساء، كما ناقش الأعضاء عَدَدَاً من القضايا المتعلقة بالإدارة العامة للخدمات النسائية وعلى رأسها دور الإدارة في رخص النوادي النسائية، وكذلك واقع الكوادر البشرية التابعة لوحدات الإدارة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لبلدي الرياض محمد الشويمان، أن المجلس أَوْصَى بتكليف عضوات المجلس بالتعاون مع إدارة الخدمات النسائية لوضع مؤشرات أداء لقياس مستوى الخدمات المقدمة للمرأة.

وبين أن المجلس، ناقش اقتراح استحداث لجنة لذوي الاحتياجات الخَاصَّة تقوم بالتواصل معهم للتعرف على شكاواهم وتساهم في حل مشكلاتهم المتعلقة بالشأن البلدي، كما تسعى لتوفير البيئة والخدمات الملائمة لظروفهم واحتياجاتهم، لَافِتَاً الانتباه أن الأعْضَاء وافقوا بالإجماع على تشكيل هذه اللجنة.

وأفَادَ الشويمان، أن المجلس استعرض التقرير الربعي الذي قدمه المهندس العيسى حول نتائج مركز الطوارئ 940 الذي يشارك المجلس في تطوير أدائه بالتعاون مع أمانة الرياض حيث تعد التقارير الربعية للمركز هي القناة المثلى لقياس مستوى البلديات الفرعية والإدارات العامة في تقديم الخدمة للسكان.

وأَشَارَ إلى أن الأعضاء لاحظوا تقدماً ملموساً في مستوى التعامل مع البلاغات في بعض بلديات شمال وشرق الرياض كان في مقدمتها بلديات العليا والروضة والشمال، بينما تم ملاحظة انخفاض مستوى التعامل مع البلاغات في بعض بلديات جنوب وغرب الرياض، ومنها بلديات نمار والسلي والحائر.

وأفَادَ المتحدث الرسمي، أن المجلس أَوْصَى بالاستمرار في تطوير أداء المركز، مع ضرورة مخاطبة البلديات التي تم ملاحظة ضعف أدائها بتصحيح وضعها ووضع الحلول اللازمة لذلك.