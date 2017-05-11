 الهند تحظر قناتي «القرآن الكريم» و«السنة النبوية» بزعم التحريض على العنف | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

طيران الأمن يخلي مريضا كنديا من سفينة سياحية للعلاج في جدة الهند تحظر قناتي «القرآن الكريم» و«السنة النبوية» بزعم التحريض على العنف «التعليم»: تعيين الدفعة الأولى من مرشحي الرياضيات الأحد المقبل الرياض.. الإطاحة بعمالة وافدة تغش في ماركات العطور العالمية (صور) طفل متسول يهاجم مواطنة ويحاول تحطيم زجاج سيارتها (فيديو) نيابة عن خادم الحرمين.. «ولي العهد» يفتتح الملتقى العلمي الـ17 لأبحاث الحج والعمرة لفتة إنسانية.. وكيلة «التعليم» للبنات تزور معلمة مصابة بالسرطان في منزلها لتكريمها مطار المؤسس يحتفي بـ«الشهري» الفائز ببطولة العالم في مجال البيئة والطاقة أمير الرياض: 54% نسبة الإنجاز بأعمال المترو حتى الآن «الشثري» يحذِّر غير المؤهلين من تأليف الكتب الشرعية «التدريب المهني» تغلق 12 معهداً أهلياً مخالفاً بعدة مناطق في المملكة استفتاء تواصل: إيقاف استقدام أطباء الأسنان يحارب البطالة ويدعم الخريجين السعوديين

الهند تحظر قناتي «القرآن الكريم» و«السنة النبوية» بزعم التحريض على العنف

0
الهند تحظر قناتي «القرآن الكريم» و«السنة النبوية» بزعم التحريض على العنف

تواصل – الرياض:

طالبت رئيسة وزراء الشطر الهندي من كشمير محبوبة مفتي، السلطات الهندية بحظر قناتي القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية اللتان يتابعهما مئات ملايين المسلمين في أرجاء دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ.

وزعمت “مفتي” أن محتوى القناتين “قد يحرض على العنف والإخلال بالقانون والنظام” في ولايتها المضطربة، ومن المعروف أنهما تنقلان الصلوات والعبادات من الحرمين الشريفين، وليس لهما أي محتوى إخباري، ولا سياسي.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية الهندي، أن الحكومة الهندية لم تمنح ترخيصا لهاتين القناتين، وهي تؤيد قرار “مفتي” بشأنهما، وفقاً لصحيفة عكاظ.

شاهد ايضا

طيران الأمن يخلي مريضا كنديا من سفينة سياحية للعلاج في جدة

طيران الأمن يخلي مريضا كنديا من سفينة سياحية للعلاج في جدة

«التعليم»: تعيين الدفعة الأولى من مرشحي الرياضيات الأحد المقبل

«التعليم»: تعيين الدفعة الأولى من مرشحي الرياضيات الأحد المقبل

الرياض.. الإطاحة بعمالة وافدة تغش في ماركات العطور العالمية (صور)

الرياض.. الإطاحة بعمالة وافدة تغش في ماركات العطور العالمية (صور)

طفل متسول يهاجم مواطنة ويحاول تحطيم زجاج سيارتها (فيديو)

طفل متسول يهاجم مواطنة ويحاول تحطيم زجاج سيارتها (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>