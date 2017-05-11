الهند تحظر قناتي «القرآن الكريم» و«السنة النبوية» بزعم التحريض على العنف

تواصل – الرياض:

طالبت رئيسة وزراء الشطر الهندي من كشمير محبوبة مفتي، السلطات الهندية بحظر قناتي القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية اللتان يتابعهما مئات ملايين المسلمين في أرجاء دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ.

وزعمت “مفتي” أن محتوى القناتين “قد يحرض على العنف والإخلال بالقانون والنظام” في ولايتها المضطربة، ومن المعروف أنهما تنقلان الصلوات والعبادات من الحرمين الشريفين، وليس لهما أي محتوى إخباري، ولا سياسي.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية الهندي، أن الحكومة الهندية لم تمنح ترخيصا لهاتين القناتين، وهي تؤيد قرار “مفتي” بشأنهما، وفقاً لصحيفة عكاظ.